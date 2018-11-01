Власти Великобритании впервые разрешили назначать пациентам медикаменты из каннабиса.

Как передает Лента.ру со ссылкой на BBC News, согласно новой норме, подобную продукцию с 1 ноября будет выписывать небольшое число специалистов по ограниченному списку диагнозов — в тех случаях, когда другие способы лечения бессильны. Закон изменили из-за двух мальчиков с эпилепсией, которым помогает только конопляное масло.

Помимо случаев эпилепсии у детей, медицинские продукты из конопли разрешат выписывать пациентам, испытывающим тошноту из-за химиотерапии, а также тем, кто страдает от ненормального напряжения мышц из-за рассеянного склероза. Кроме масла, больным будут прописывать таблетки и капсулы, содержащие непсихоактивное вещество каннабидиол (КБД).

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