Беженцев народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш вернут на родину.

Как сообщает The Guardian, страны договорились о репатриации рохинджа, несмотря на предупреждение ООН о том, что мьянмарские власти продолжают проводить политику геноцида в отношении мусульманской народности.

Во вторник, 30 октября, прошла встреча министров иностранных дел двух стран, на которой они утвердили конкретный план репатриации. Отмечается, что процесс возвращения рохинджа в Мьянму начнется в середине ноября. Ранее попытки вернуть мусульман на родину уже предпринимались, однако безуспешно.

В конце августа ООН выпустила доклад, в котором говорится, что военнослужащие Мьянмы совершали массовые убийства и групповые изнасилования представителей мусульманского народа рохинджа с намерением геноцида.

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