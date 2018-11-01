Экс-модель из Польши выдвинула обвинения против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что подверглась сексуальным домогательствам с его стороны, когда ей было 16 лет, пишет издание New York Post со ссылкой на судебный иск.

Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2002 году, будучи начинающей актрисой, она согласилась пойти с ним на обед, но Вайнштейн отвез ее в свою квартиру. Там, по ее словам, он «агрессивно и угрожая» принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом смягчился.

Позже Вайнштейн продолжал домогаться к девушке, на что она отвечала отказом. В связи с эти, как она полагает, он «уверял, что она никогда не получит работу». Тем не менее она продолжала обсуждать с ним возможности для своей карьеры.

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