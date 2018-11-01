Следующей страной, на которую может направить свое внимание террористическая группировка ИГ, станет Иордания.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на The National Interest, Иордания находится в опасности, хотя и является одним из союзников Соединенных Штатов в регионе по борьбе с террористами. Порядка 3 тысяч иорданцев пополнили ряды террористической организации и в ближайшем будущем вернуться на родину, чем создадут угрозу для безопасности страны.

Уточняется, что ситуация будет усугубляться безработицей, нищетой, религиозным экстремизмом и слабым управлением. Сирийские беженцы тоже могут пополнить ряды террористов.

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