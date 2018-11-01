Бортовой самописец потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 найден и поднят на поверхность воды.

Как передает Лента.ру, черный ящик обнаружили под водой на глубине 32 метра недалеко от места, где рухнул самолет.

Кроме того власти начали процедуру опознания тел погибших, передает портал. Полиция уже отправила на экспертизу 48 мешков с человеческими останками. Одним из способов идентификации является проверка отпечатков пальцев. Отмечается, что одного из погибших удалось опознать.

31 октября спасатели обнаружили место нахождения фюзеляжа упавшего самолета. Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего самолета. До этого отмечалось, что поиски самолета затруднены из-за плохой видимости и сильных подводных течений.

29 октября спасатели сообщили, что выживших после крушения лайнера нет, на месте катастрофы обнаружены останки и личные вещи погибших.

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