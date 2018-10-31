Израиль наносил авиаудары по территории Сирии и после сентябрьского инцидента со сбитым у берегов Сирии российским самолетом.

«Силы обороны Израиля наносили удары по Сирии и после того, как был сбит российский самолет. Военная координация с русскими продолжается, как и прежде», — приводит газета «Исраэль Хайом» слова неназванного израильского официального представителя.

Израильское телевидение сообщило, в свою очередь, что один из рейдов ВВС Израиля преследовал цель уничтожить партию иранского оружия, предназначенного для ливанской радикальной организации «Хезболла».

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