Саудовский журналист Джамаль Хашукджи стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Хашукджи.

Согласно заявлению, которое приводит «Анадолу», после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Хашукджи», — отметили в Генпрокуратуре.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что власти Саудовской Аравии не делали заявлений о наличии у убийц Хашукджи подельников в Турции.

Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Хашукджи.

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