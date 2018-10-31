Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом дал обещание стать самым искренним и честным партнером Соединенных Штатов, передает БЕЛТА.

Митчелл прибыл в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в столице Белоруссии.

«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — заверил помощника главы Госдепа белорусский лидер.

Визит Митчелла Лукашенко расценил как символ улучшения отношений между двумя странами.

«Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что хочет, чтобы Белоруссия стала более открытой миру и проводила более откровенную политику.

Также президент Белоруссии понадеялся на помощь Соединенных Штатов и лично Митчелла в решении проблем региона.

«Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому».

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