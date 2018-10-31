Принц Уэльский Чарльз, возможно, в 2022 году возглавит британскую монархию. Об этом пишет газета The Mirror.

Как сказано в книге «Чарльз в 70 лет: Размышления, надежды и мечты» Роберта Джобсона (журналист освещает дела королевского двора), Елизавета II намерена в 95 лет отойти от дел и «сделать наследника принцем-регентом».

«Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти», — отмечается в материале.

Принц Чарльз — старший сын британской королевы.

Minval.az