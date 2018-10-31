В индийском западном штате Гуджарат торжественно открыли 182-метровую статую, которая стала самой высокой в мире.

Как сообщает «Би-би-си», она изображает индийского политического деятеля Сардара Валлаббхай Пателя, который отстаивал независимость страны и был одним из авторов ее конституции. Отмечается, что монумент в два раза выше Статуи Свободы в США.

Отмечается, что строительство памятника Пателю обошлось властям в 29,9 млрд рупий ($430 млн).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что эта статуя — «символ целостности и решимости Индии». Он также добавил, что памятник станет главной достопримечательностью для туристов.

Некоторые местные жители высказали мнение, что установка статуи — пустая трата государственных денег, и эти средства можно было потратить на более значимые цели. Также отмечается, что монумент был построен на территории, принадлежавшей ранее местным фермерам, и теперь они хотят компенсации за нанесенный им ущерб.

Minval.az