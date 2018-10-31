Турция получила право на дополнительные заказы к основному контракту с Россией на поставку четырех дивизионов С-400. Об этом заявил РБК курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов во время своего официального визита на Кубу.

«Многие хотят купить наши комплексы С-400. В частности, у Турции опцион — будут дополнительные поставки, — рассказал Борисов. — У «Алмаз-Антея» в Кирове и Нижнем Новгороде заводы построены под новые заказы. У нас большой объем экспортных поставок и очень большой объем экспортных предложений. Многие ставят вопрос о переносе производства на территорию своей страны. Мы смотрим, кому можно передавать технологии, а кому нет».

Согласно ранее известным условиям соглашения, подписанного в декабре 2017 года между Анкарой и Москвой, речь шла о поставках четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Как объяснял ранее газете «Коммерсантъ» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Анкара должна заплатить 45% общей суммы контракта, остальные 55% — российские кредитные средства. Первые поставки С-400 предполагалось осуществить в марте 2020 года, однако в апреле 2018 года замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе сроков поставки на июль 2019 года.

Против закупки Турцией российских ЗРК С-400 выступают США — партнер Анкары по НАТО. Вашингтон даже пригрозил не продать Турции истребители F-35 и F-16, о покупке которых стороны договорилась еще до обострения ситуации вокруг российских ЗРК. В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «не будет ни у кого спрашивать разрешения».

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