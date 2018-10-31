Напряженная атмосфера сложилась в правительстве Армении, сообщает newsarmenia.am со ссылкой на издание «Иравунк».

«Если раньше молодые чиновники пытались поддерживать друг друга, то теперь они не скрывают своей радости, если кто-то из них терпит провал», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, причина этому в том, что каждый начал думать о том, чтобы занять более удобные позиции в списке блока «Мой шаг». Каждый считает, что он достойнее других, поскольку не только «шагал» вместе с Николом Пашиняном, но и наработал за несколько месяцев опыт чиновничьей работы.

«А остальные указывают на те упущения, которые последние допустили и которые могли остаться вне поля зрения Пашиняна», — сообщает армянское издание.

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