Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким коллегам, где находится тело убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает в среду газета Hurriyet cо ссылкой на источники в правительстве.

Ранее аль-Муаджиб, который прибыл в Турцию в рамках расследования гибели Хашукджи, дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле, где был убит журналист.

«Почему саудовский прокурор скрыл от турецких коллег информацию о местонахождении тела? Потому что он, возможно, посетил Турцию не для того, чтобы раскрыть дело об убийстве, а чтобы спасти наследного принца (Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда) «, — пишет газета.

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