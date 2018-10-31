В Саудовской Аравии задержали 19 граждан Филиппин за участие в вечеринке по поводу Хэллоуина, который праздновать в стране незаконно. Об этом сообщает RTVI.

26 октября людей задержала полиция после того, как соседи пожаловались на громкую музыку в одном из районов в Эр-Рияде. Как сообщила газета PhilStar, вместе с гражданами Филиппин также задержали пять мужчин из Саудовской Аравии, Судана, Йемена и Египта. Некоторые из участников вечеринки были одеты в костюмы монахинь.

Сообщается, что двое саудовских мужчин организовали вечеринку, куда пригласили 19 филиппинцев. В свою очередь, приглашенные гости позвали присоединиться через социальные сети своих друзей. В МИД Филиппин сообщили, что некоторые из тех, кто присутствовал на вечеринке, не знали о том, что она посвящена Хэллоуину.

28 октября посол Филиппин Аднан Алонто выступил с заявлением, в котором порекомендовал филиппинскому сообществу в Саудовской Аравии «воздерживаться от организации или участия в мероприятиях или сборах, которые проводятся без разрешения местных властей». Он также сообщил, что по предварительным данным, обвинение предъявили организаторам мероприятия, которые провели его без разрешения властей.

Саудовская Аравия не терпит публичного богослужения иным религиям, кроме ислама. Предполагается, что доказательства стороны обвинения будут основаны на том, что люди находились в момент задержания в хэллоуинских костюмах. Если их обвинят в безнравственном поведении и организации колдовства, то им грозит тюремное заключение на срок не меньше одного года.

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