Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Копенгаген отзывает своего посла в Тегеране из-за действий иранских спецслужб. Он отметил, что Дания будет добиваться введения Евросоюзом новых санкций против Ирана в связи с предполагаемым нападением, которое пытались организовать на датской территории иранские спецслужбы. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

Предполагается, что он должен был убить лидера датского отделения Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA) — группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан.

В ответ Тегеран отверг заявления главы датской Службы разведки и безопасности (PET) о незаконной деятельности иранских спецслужб в Дании. Об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как пишет агентство IRNA, Касеми отверг «враждебные» заявления. Он заявил, что «такие заявления соответствуют планам и заговорам против крепких и постоянно развивающихся ирано-европейских отношений в условиях современных серьезных и особых условий», отмечает агентство.

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