Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высказалась за проведение независимого расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с привлечением международных экспертов. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Женеве, передает ТАСС.

«Для того, чтобы расследование было проведено независимо от появления каких-либо политических соображений, весьма желательно привлечение международных экспертов при обеспечении полного доступа к свидетельствам и свидетелям», — подчеркнула Бачелет.

Верховный комиссар призвала власти Турции и Саудовской Аравии к сотрудничеству в расследовании, чтобы прояснить «всю правду об убийстве». Она напомнила в этой связи, что «судебно-медицинское исследование, включая вскрытие тела жертвы, представляет собой исключительно важный элемент любого расследования убийства». «Призываю саудовские власти раскрыть без дальнейшей проволочки и увиливания сведения о местонахождении его тела», — резюмировала верховный комиссар ООН.

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