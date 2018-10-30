Карманы брюк оказались самым неподходящим местом для хранения мобильных телефонов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Reader’s Digest.

По мнению доктора Лилли Фридман, существует корреляция между излучением сотового телефона и онкологическими заболеваниями. Кроме того, излучение может привести к бесплодию.

Также врачи не рекомендуют класть телефон под подушку во время подзарядки гаджета.

По их словам, если телефон под подушкой сильно нагреется, возникнет угроза самовоспламенения. Кроме этого, телефон будет влиять на качество сна.

Не следует хранить телефон в ванной комнате, а на пляже нельзя надолго оставлять свой сотовый под лучами солнца.

Minval.az