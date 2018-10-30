Глава и совладелец Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком мира, за последние два дня лишился $19,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такие потери являются результатом падения стоимости акций Amazon 26 октября на 7,8%, а 29 октября — на 6,3%. К падению стоимости акций привел отчет о выручке компании, которая оказалась хуже прогнозов.

Как уточняется, в настоящее время состояние Безоса составляет $128,1 млрд. При этом он по-прежнему находится на первой строчке рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

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