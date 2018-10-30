На Венецию обрушились штормовые ветры, которые привели к резкому повышению уровня воды в городе.

Как передает Газета.ру со ссылкой на ANSA, согласно имеющейся информации, уровень воды в городе 29 октября составил 156 см над уровнем моря.

Уточняется, что из-за происходящего правоохранительные органызакрыли центральную площадь Св. Марка для посетителей. Из-за погодных условий 75% территории города оказались под водой.

Venice’s iconic piazzas are covered in water, not pigeons, as three-quarters of the city is submerged following a storm system that brought strong winds, rose water levels, and toppled trees. Water levels rose more than five feet (156cm / 61.4 inches), with photos showing locals. pic.twitter.com/DRPayU7mAt — Mr. Vladimir Ivanov (@filmmakerIVANOV) 29 октября 2018 г.

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