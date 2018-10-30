Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с экспертами и политологами Армении высказал свое недовольство по поводу намерения Армении отправить под флагом России гуманитарную миссию в Сирию.

Как сообщает ереванская газета «Иравунк», американский чиновник напрямую намекнул о том, что это плохо, и будет хуже, если позже окажется, что это не совсем гуманитарная миссия, а военная.

«Более того, Болтон также сообщил, что он приехал из России, где получил заверения в том, что инициатива исходит от Армении. По сведению наших источников, в эти дни этот вопрос серьезно обсуждается в Министерстве обороны», — пишет газета.

Minval.az