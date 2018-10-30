Суд в Эквадоре вынес решение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытался оспорить новые правила посольства, выполнять которые ему надлежит в дипмиссии латиноамериканской республики в Лондоне, пишет Би-би-си.

Суд обязал Ассанжа платить за пользование интернетом и убирать лоток за своим котом, который живет вместе с ним в посольстве. В числе новых правил было также требование оставлять после себя ванную в чистоте и платить за еду и прачечную.

Как указывает Reuters со ссылкой на эквадорского генпрокурора Ингиго Сальвадора во время рассмотрения судом иска, Ассанж может находиться в посольстве Эквадора в Лондоне до тех пор, пока выполняет условия пребывания там.

«Если господин Ассанж хочет остаться и следует правилам…он может оставаться в посольстве так долго, насколько он сам этого захочет», — сказал генпрокурор, подчеркнув, что проживание основателя WikiLeaks в здании дипмиссии стоило Эквадору $6 млн.

Ранее во время заседания суда Ассанж заявил, что новые правила, согласно которым он должен сам оплачивать свои медицинские счета, телефонные звонки и убирать за котом, могут быть знаком того, что президент Эквадора Ленин Морено планирует лишить его убежища и выдать властям США.

Суд отказался снять установленные для Ассанжа правила и тем самым не удовлетворил его иск. Адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что намерены обжаловать это решение, отмечает агентство.

Minval.az