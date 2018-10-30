В России к редакции «Новой газеты» подбросили овец. Животных отправили на ответственное хранение в подмосковный приют.

«Они уже там. Ответственное хранение предполагает, что их не съедят. Если потребуют следственные органы, то мы их сразу предъявим для следственных действий», — приводит слова пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой РИА Новости.

Также она добавила, что в случае необходимости редакция газеты готова оказать финансовую поддержку приюту, в который были отправлены животные.

Напомним, в понедельник, 29 октября, неизвестные оставили у дверей редакции «Новой газеты» три клетки, в которых были три овцы в жилетках с надписью «Пресса», а на самих клетках была табличка с названием издания. Это не первая «посылка», которую получили сотрудники газеты: ранее им прислали отрезанную голову барана, а ещё раньше — похоронный венок.

Minval.az