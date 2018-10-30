Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился за прошлую неделю на 4 процентных пункта и достиг 40%.

Как передает ТАСС, такие данные своего опроса обнародовала в понедельник социологическая служба Gallup.

По мнению социологов, снижение рейтинга главы государства «свело на нет» весь его рост за последние четыре недели. Согласно опросу, 54% американцев сейчас не одобряют работу президента. При этом в середине июня рейтинг одобрения деятельности Трампа поднялся до 45% — во второй раз после аналогичного, рекордного для него показателя популярности, зафиксированного после инаугурации в январе 2017 года.

В опросе, проводившемся с 22 по 28 октября, приняли участие около 1,5 тыс. американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.

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