Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как пишут мировые СМИ, спортсмен и политик встретились в Стамбуле и обменялись парой фраз и рукопожатием.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как пишут мировые СМИ, спортсмен и политик встретились в Стамбуле и обменялись парой фраз и рукопожатием.
Дата: 2018/10/29 21:34
Раздел: Мир
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