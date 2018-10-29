Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как пишут мировые СМИ, спортсмен и политик встретились в Стамбуле и обменялись парой фраз и рукопожатием.

Minval.az