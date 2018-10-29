Девизом международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, станет «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream).

Об этом сообщили в пресс-службе организатора конкурса.

«Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса Евровидение. Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на Евровидении, будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать», – объяснил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд.

При этом упоминается, что девиз конкурса объявлен после встречи исполнительного директора Евровидения и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Йон Ола Санд привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай.

«Она вышла на сцену с мечтой вернуть «Евровидение» в Израиль. И ей это удалось», – сказал он.

Minval.az