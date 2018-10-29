Подозреваемый в рассылке посылок со взрывоопасным веществом Сесар Сайок является сторонником президента США Дональда Трапа и принял участие на одном из его митингов. Об этом сообщает газета The Independent.

Согласно сообщению, американский кинорежиссер-документалист Майкл Мур , разместил в Twitter фрагменты, не вошедшие в фильм «Фаренгейт 11/9» кадры, свидетельствующие о том,

что Сесар Сайок в феврале 2017 года присутствует на собрании во Флориде, где Трамп впервые объявил о намерении выставить кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

«Нашей главной задачей было снимать не Трампа, а людей, приходящих к нему и от него выходящих. Вы видели его фотографии за последние пару дней, нормальный, обычный американец. Но это фотографии прошлого», — подчеркнул М.Мур.

Напомним, что Сесара Сайока подозревают в причастности к массовой рассылке посылок со взрывоопасным веществом ряду политических деятелей США, в том числе экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сенатору Кори Букеру, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру и др.

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