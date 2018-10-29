Министерство финансов Индонезии сообщило, что в разбившемся самолете компании Lion Air летели 20 чиновников ведомства.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post, представитель Минфина Нуфранса Вира Сакти заявил, что среди пассажиров находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам (KPKNL), а также офиса Службы госказначейства (KPPN).

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (03.20 по бакинскому времени) и пропал с радаров в 06.33 (03.33 ). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Как заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС Индонезии, в результате крушения пассажирского самолета никто не выжил.

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