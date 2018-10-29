Погибший оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи пытался найти доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене, сообщает издание Sunday Express со ссылкой на источник.

«Я встретился с ним за неделю до его смерти. Он был несчастен и обеспокоен… Когда я спросил его, почему он обеспокоен, он не очень-то хотел отвечать, но в конце концов он сказал мне, что он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие. Он сказал, что надеется, что он получит документальные доказательства», — заявил изданию близкий друг погибшего.

Между тем, источник в разведке сообщил газете, что в разведке было известно, что «что-то происходило» в первую неделю сентября, около трех недель до инцидента.

«Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса», — заявил источник в разведке.

По его словам, приказы исходили от члена королевского окружения, но прямой информации о связи приказов с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, отпечает РИА Новости.

Minval.az