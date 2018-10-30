Хотя роман старшей 28-летней дочки Шварценеггера – Кэтрин и Криса Пратта начался всего несколько месяцев назад, он развивается поразительно быстро. Их самое первое свидание состоялось только в июле этого года. А теперь любимый мужчина Кэтрин уже готовится сделать ей предложение, и они вовсю обсуждают свое совместное будущее! Однако пока пара решила, не дожидаясь официального обручения, начать жить вместе. Как стало известно, они уже подбирают подходящий дом, чтобы заселиться туда втроем – с Джеком, сыном Пратта от его предыдущего брака.

Пока отношения Криса и Кэтрин, которой прежде не слишком везло с личной жизнью, складываются просто идиллически. Как утверждают их друзья, Пратт и дочка Шварценеггера отчаянно влюблены друг в друга. К тому же, они так прекрасно подходят друг другу по характеру, что никогда не ссорятся. Кроме того, Кэтрин так хорошо поладила с пятилетним Джеком, что они уже стали лучшими друзьями. Так что ничто не мешает влюбленным перейти на новый уровень своих отношений.

Издание 7Дней напоминает, что познакомила Кэтрин с Крисом ее мама, Мария Шрайвер, которая уже много лет назад рассталась с Арнольдом Шварценеггером, но все еще формально числится его супругой. Мария давно знает Пратта, и он всегда производил на нее самое положительное впечатление. После того, как он подал на развод с Анной Фэйрис, Шрайвер решила сыграть роль Купидона: свести его со своей дочкой, которой, как она рассудила, уже пора замуж. Теперь, когда Крис официально освободился от брачных уз, он готов строить со своей любимой Кэтрин серьезные отношения, которые, вполне возможно, завершатся новой свадьбой.

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