Власти Косово в ближайшие три года планируют потратить около 300 миллионов евро на закупку вооружения для собственной армии, решение о создании которой было одобрено парламентом частично признанной республики. Об этом пишет хорватская газета Vecernji list.

За закон о создании армии парламент Косово проголосовал в первом чтении ранее в октябре. Как отмечает издание, депутаты, в частности, одобрили три документа, которые должны расширить полномочия Сил безопасности Косово (СБК) и превратить их в полноценные вооруженные силы. Ожидается, что всего в них войдут пять тысяч военнослужащих.

Minval.az