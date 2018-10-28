Украина может в будущем потерять контроль над Закарпатьем. Об этом заявил заместитель министра страны по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью «Обозревателю».

«С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал чиновник.

Тука отметил, что Венгрия занимает пророссийскую позицию. По его мнению, выдача жителям Закарпатья венгерских паспортов — спланированная спецоперация. Политик назвал такую ситуацию недопустимой и призвал Украину к более решительным действиям, чтобы не допускать нарушения законов страны.

В сентябре 2018 года в сети появилось видео, на котором жители Закарпатской области получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. В ответ на это Украина выслала венгерского консула из страны, после чего Будапешт потребовал от украинского дипломата покинуть Венгрию. Позже выяснилось, что жителям, скорее всего, выдавали другие документы.

Minval.az