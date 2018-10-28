Компания Shainghai ManWei Technology вывела на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая.

Запуск был проведён с космодрома Тайюань (провинция Шаньси) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

Как утверждают организаторы проекта, генный материал, который был получен от семи граждан КНР, будет сохранён на протяжении примерно одной тысячи лет. Он помещён в специальный контейнер, не подверженный космической радиации, сообщает РИА Новости.

Как отмечает телеканал, ссылаясь на экспертов, Земля может стать непригодной для жизни человека уже в ближайшие 400 лет в результате перенаселения и истощения ресурсной базы.

— Предполагается, что при помощи данного банка генов будет создана новая цивилизация, — отмечается в репортаже.

Minval.az