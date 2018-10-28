31 октября в штате Гуджарат, распложенном на западе Индии, состоится церемония открытия самой высокой статуи в мире, стоимость которой составляет сотни миллионов долларов, пишет ВВС.

Статуя построена на берегу реки Нармада из 1 тыс. 850 тонн бронзы.

«В мире люди говорят о статуе Свободы в Америке. Мы хотим сделать статую Сардара Пателя вдвое выше статуи Свободы», — ранее заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Бронзовая статуя государственному деятелю, лидеру Индийского национального конгресса обошлась в 29,9 млрд рупий ($ 430 млн). Правительство Гуджарата заплатило более половины этой суммы. Остальная часть средств поступила от федерального правительства или общественных пожертвований.

Стоит отметить, что многим индийским фермерам идея строительства статуи не пришлась по душе. Некоторые территории страны страдают из-за засухи, от чего гибнет урожай у фермеров.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на гигантскую статую, правительство должно было использовать их для фермеров в нашем регионе (штат Гуджарат)», — сказал 39-летний Виджендра Тадви, добавив, что фермерам в этом районе по-прежнему не хватает базовых ирригационных сооружений.

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