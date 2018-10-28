В Мексике нашли тайный тоннель и пещеру, которые по мнению ученых, племена тольтеков использовали для связи с «подземным миром», сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Обнаружить полость удалось с помощью сканирования. Она находится на глубине 8 метров и составляет 15 метров в диаметре. По догадками археологов, она имела ритуальное значение.

Открытие было сделано в Пирамиде Луны, постройка которой, предположительно, датируется III веком. Она входит в археологический комплекс Теотиуакан, расположенный в 50 км от Мехико. В нем жили тольтеки, которые покинули его в VII. На их место позднее пришли ацтеки.

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