Благодаря известному бренду мобильных телефонов Xiaomi любители фотосъемки смогут заработать немалые деньги. Китайская компания объявила о начале конкурса фотографий, пять победителей которого разделят между собой 50 тысяч долларов США, сообщает Planet Today.

Организаторы конкурса сообщили, что принять участие в погоне за немалым денежным призом сможет каждый желающий. С одной лишь поправкой, что фотосъемка должна производиться на смартфоны, производимые компанией Xiaomi. Все, что требуется от участников – это сделать фото, опубликовать его на сайте компании и получить не менее трех оценок «Нравится».

Последний пункт важен для того, чтобы пройти в следующий раунд соревнования. Именно здесь и будет решена судьба 50 тысяч долларов. При этом, ограничиваться одним фото вовсе не обязательно. Можно предоставить сразу несколько фотографий, которые вы считаете наиболее удачными.

Прием заявок на конкурс будет длиться до 23 ноября, после чего компания начнет искать наилучшие фото, присланные им. Также отмечается, что всего будет четыре номинации, первое место в которых принесет участникам денежную прибыль. Результаты конкурса будут оглашены буквально через две недели после приема заявок.

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