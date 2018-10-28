Брайан Голдбах, житель штата Кентукки, США, нарядил пятилетнего сына в костюм Гитлера на Хэллоуин и столкнулся со шквалом критики. Историю неудачного наряда рассказывает Daily Mail.
Голдбах опубликовал в Facebook фотографию, на которой они с сыном собираются на Хэллоуин. Ребенок одет в костюм Гитлера, сам Голдбах стоит рядом в образе офицера СС. В посте мужчина рассказал, как взрослые угрожали сорвать наряд с его сына, выкрикивали ругательства в адрес мальчика и напугали его.
«Все наши друзья знают, что мы любим историю и часто переодеваемся разными историческими фигурами, — попытался оправдать Голдбах такой выбор наряда. — Сегодня вечером мы видели людей в костюмах маньяков, серийных убийц и чертей. Никто и глазом не моргнул. Однако наши исторические наряды взывали не только насмешки, но и реальные угрозы», — рассказал мужчина.
Раввин Гари Мазо из соседнего штата Индиана заявил, что антисемитизму не место на Хэллоуине. «Важно, что отец извинился, однако то, что он не подумал о неуместном и оскорбительном характере образа — крайне печальное отражение нашего общества. Вот хорошее правило: если твой костюм напоминает о миллионах невинно убитых людей, выбери другой костюм», — сказал раввин.