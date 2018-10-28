Брайан Голдбах, житель штата Кентукки, США, нарядил пятилетнего сына в костюм Гитлера на Хэллоуин и столкнулся со шквалом критики. Историю неудачного наряда рассказывает Daily Mail.

Голдбах опубликовал в Facebook фотографию, на которой они с сыном собираются на Хэллоуин. Ребенок одет в костюм Гитлера, сам Голдбах стоит рядом в образе офицера СС. В посте мужчина рассказал, как взрослые угрожали сорвать наряд с его сына, выкрикивали ругательства в адрес мальчика и напугали его.

«Все наши друзья знают, что мы любим историю и часто переодеваемся разными историческими фигурами, — попытался оправдать Голдбах такой выбор наряда. — Сегодня вечером мы видели людей в костюмах маньяков, серийных убийц и чертей. Никто и глазом не моргнул. Однако наши исторические наряды взывали не только насмешки, но и реальные угрозы», — рассказал мужчина.

Пользователи соцсетей не поддержали его и раскритиковали образ диктатора, назвав Голдбаха расистом и трусом. Позже мужчина извинился и пояснил, что не обдумал костюм как следует. Он не ожидал, что наряд вызовет столько споров.

Раввин Гари Мазо из соседнего штата Индиана заявил, что антисемитизму не место на Хэллоуине. «Важно, что отец извинился, однако то, что он не подумал о неуместном и оскорбительном характере образа — крайне печальное отражение нашего общества. Вот хорошее правило: если твой костюм напоминает о миллионах невинно убитых людей, выбери другой костюм», — сказал раввин.

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