Руководитель Управления общественной безопасности Соединенных Штатов в Питтсбурге Венделл Хиссрик подтвердил сообщения СМИ об 11 жертвах стрельбы в синагоге в пригороде Питтсбурга. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.

По данным телеканала, детей среди погибших нет.

Утром 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, при нападении он выкрикивал антисемитские лозунги. В ходе задержания подозреваемый был ранен и сдался полиции. По данным СМИ, предполагаемого стрелка зовут Роб Бауэр, ему 48 лет.

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