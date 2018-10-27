Судьбу президента Сирии Башара Асада и самой страны должен решать народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонней встречи по сирийскому урегулированию саммита, прошедшей в Стамбуле.

«Судьбу Асада должен решать народ Сирии. На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. И до сих пор массовые убийства продолжаются. Мы хотим, чтобы это было закончено, и чтобы сирийский народ мог ответить на вопрос, как жить дальше в мире», сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

Minval.az