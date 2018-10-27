Лидеры ФРГ, Франции, России и Турции обсудили на саммите в Стамбуле дело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи, отметив, что Германия не продает оружие Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Как сказал президент (Турции Реджеп) Эрдоган, мы, конечно, обсудили вопрос по журналисту Хашукджи и договорились о дальнейшем обмене информацией», — сказала Меркель.

Она отметила, что новое немецкое правительство ограничило экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в связи с войной в Йемене, «и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет».

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