Институт оценки и оценки состояния здоровья (IHME) сделал прогноз по поводу продолжительности жизни в разных странах мира к 2040 году, передает Газета.ру со ссылкой на The Sun.

Как отмечается, лидером рейтинга стала Испания, где средняя продолжительность жизни к 2040 году достигнет 85,8 лет. Специалисты считают возможной причиной долголетия средиземноморскую еду, включающую фрукты, рыбу и овощи. Второе место в рейтинге досталось Японии (85,7 лет), а третью позицию заняла Италия. За ними следуют Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

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