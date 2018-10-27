Лидеры РФ, Турции, Франции и Германии по итогам саммита в Стамбуле приняли совместное заявление по урегулированию в Сирии, где отражен настрой на дальнейшее взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин.

«Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований»,- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Minval.az