Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что у него состоялась полезная и конструктивная дискуссия с лидерами РФ, Германии, Франции и Турции на четырехстороннем саммите в Стамбуле.

«У нас была полезная, конструктивная и интенсивная дискуссия с четырьмя лидерами», — сказал де Мистура журналистам, передает TASS. Он назвал этот саммит очень важным.

Напомним, что ранее спецпосланник ООН, который в конце ноября покинет свой пост, сообщил, что намерен выступить с брифингом перед участниками саммита в Стамбуле и коснуться вопросов консенсуса для поддержки действий ООН по созданию Конституционного комитета.

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