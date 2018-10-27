Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего украинского коллегу Петра Порошенко посетить с официальным визитом Турцию. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

При этом упоминается о том, что на 3 ноября в Анкаре запланировано проведение седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, в котором примет участие Порошенко.

На встрече также примут участие и представители Меджлиса крымско-татарского народа.

В рамках заседания, как ожидается, будут обсуждены вопросы, касающиеся подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом, положение крымских татар.

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