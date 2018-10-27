Сербия и страны Балканского региона вынуждены расплачиваться за срыв проекта газопровода «Южный поток», на который очень рассчитывали.

Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в рамках проводимого в Белграде форума по энергетической безопасности на территории

Евразии, передает РИА Новости.

«По совокупности причин и из-за первостепенности некоторых политических вопросов Сербия, к сожалению, не смогла, как планировалось, реализовать свои приоритеты снабжения газом через «Южный поток». Для нас это было бы наилучшей опцией, которая не наносила никому вреда, так как мы решали вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами и такое решение представляло интерес для региона и ЕС», — заявил Дачич.

«К сожалению, хотя ЕС и уверял нас в осуществимости и согласованности этого проекта, он сейчас не реализован. С другой стороны, реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» — нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него», — отметил министр.

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