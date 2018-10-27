Автомобиль «Камаз», который занимался чисткой канализационного коллектора на дороге в Казани, провалился под землю, сообщают российские СМИ.

Просадка грунта под грузовым автомобилем произошла на проспекте Амирхана.

«Во время прочистки участка третьего Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал» произошла просадка грунта над промываемым участком. В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина. «Водоканалом» было выставлено временное ограждение, автокраном спецмашина оперативно извлечена из провала, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению поврежденного участка коллектора на проспекте Амирхана будут вестись по ночам и займут от трех дней до недели, в зависимости от сложностей с обходом прочих пролегаемых рядом трубопроводов.

«Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ. В настоящее время на данном участке ведутся подготовительные работы по устранению аварии», — говорится в сообщении.

Minval.az