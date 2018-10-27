В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как передает РИА Новости, саммит проходит в главном зале дворца «Вахдеттин» — усадьбы последнего султана Османской империи Мехмеда VI Вахидеддина.

В настоящее время она используется как один из рабочих офисов турецкого лидера.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча станет «сверкой часов».

Ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы по итогам переговоров.

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