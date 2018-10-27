В Латвию доставлены закупленные у Дании переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщает пресс-служба латвийского Министерства обороны. По мнению министра обороны Раймонда Бергманиса, системы Stinger значительно помогут укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии.

Для обучения технических специалистов и инструкторов, Латвия намерена сотрудничать с Вооруженными силами других стран НАТО.

Напомним, что Stinger одна из самых эффективных систем ПВО, которые также используют США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Литва.

Minval.az