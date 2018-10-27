Сервис микроблогов Twitter после критики со стороны президента США Дональда Трампа объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов, сообщает РИА Новости.

В пятницу Трамп обвинил администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. По его словам, в соцсети «подавили рост (подписчиков) до такой степени, что это стало очевидным для всех».

Согласно данным на странице Трампа в Twitter, число его подписчиков превышает 55,3 миллиона человек, а сам он подписан на 46 аккаунтов.

«Мы нацелены на то, чтобы сервис работал исправно, это подразумевает работу по удалению фейковых аккаунтов для предотвращения случаев злонамеренного поведения в социальной сети», — заявила компания.

«Во многих известных аккаунтах наблюдалось снижение числа подписчиков, но результат — больше уверенности в том, что те подписчики, которые у них есть, – настоящие, вовлеченные люди», — добавили в Twitter.

Minval.az