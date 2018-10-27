Никол Пашинян «в долгу» перед Соединенными Штатами и ему напоминают о том, что он «должен».

Об этом армянскому изданию «168 жам» заявил главный редактор ИА REGNUM, действительный государственный советник РФ I класса Модест Колеров, комментируя визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Армению.

«Заявления Болтона в Армении были адресованными Пашиняну призывами – заплатить США конкретными шагами за ту политическую поддержку, которая была оказана Пашиняну. США политически содействовали Пашиняну, а сейчас Пашинян должен отплатить им практическими действиями. Например, динамикой в процессе урегулирования карабахского конфликта, которую можно представить как американскую инициативу».

«Если все будет идти так, как идет, вопрос невозможности урегулирования карабахского конфликта по прошлой схеме еще больше обострится. Никол вынужден будет что-то сделать. Это первая серьезная проблема для него», — сказал Модест Колеров.

Что касается России, то по его словам, Россия не будет вмешиваться и будет следить за происходящими событиями. Согласно эксперту, Москве достаточно диалога с Пашиняном в военной сфере.

Minval.az