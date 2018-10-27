Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить Соединённые Штаты» на Ближнем Востоке.

Об этом он рассказал, выступая на саммите Manama Dialogue в Бахрейне, передает RT.

«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — заявил министр обороны США.

Он также обвинил Иран в обострении ситуации в регионе, отметив, что Соединённые Штаты будут противостоять «иранскому режиму в овладении ядерным оружием».

По словам главы Пентагона, именно активность России и Ирана «способствует тому, что президент Сирии Асад» остаётся у власти.

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